КНДР назвала випробування балістичної ракети успішним

Відзначається, що лідер КНДР Кім Чен Ин особисто був присутній при випробуванні ракети середньої дальності “поверхня — поверхня” Pukguksong-2.

Як повідомляв УНН, Північна Корея запустила балістичну ракету.

Раніше Євросоюз закликав Корейську народну-демократичну республіку припинити будь-які випробування балістичних ракет та повернутися до конструктивного діалогу з міжнародним співтовариством.