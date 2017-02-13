КНДР назвала випробування балістичної ракети успішним
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Влада Північної Кореї заявила про успішне випробування балістичної ракети, передає УНН з посиланням на Уonhap.
Відзначається, що лідер КНДР Кім Чен Ин особисто був присутній при випробуванні ракети середньої дальності “поверхня — поверхня” Pukguksong-2.
Як повідомляв УНН, Північна Корея запустила балістичну ракету.
Раніше Євросоюз закликав Корейську народну-демократичну республіку припинити будь-які випробування балістичних ракет та повернутися до конструктивного діалогу з міжнародним співтовариством.