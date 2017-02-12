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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ЄС закликав КНДР припинити випробування балістичних ракет

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Євросоюз закликав Корейську народну-демократичну республіку припинити будь-які випробування балістичних ракет та повернутися до конструктивного діалогу з міжнародним співтовариством. Відповідна заява опублікована Європейської служби зовнішніх дій, передає УНН

ЄС закликав КНДР припинити випробування балістичних ракет

"Сьогодні КНДР запустила балістичну ракету,що є ще одним порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН, включаючи резолюцію 2321 прийняту у листопаді 2016 року. КНДР повинна припинити всі запуски з використанням технології балістичних ракет і раз і назавжди відмовитися від своєї програми зі створення балістичних ракет. Ми закликаємо КНДР утриматися від подальшого посилення напруженості і відновити реальний і змістовний діалог з міжнародним співтовариством,зокрема шестисторонні переговори.", - йдеться у заяві.

Повідомляється також, що високий представник ЄС з питань політики безпеки Федеріка Могеріні в найближчі дні обговорить з міністрами закордонних справ міжнародних партнерів подальші заходи реагування.

Нагадаємо, в Японії скликали термінове засідання Ради нацбезпеки після пуску ракети КНДР.

Як повідомляв УНН, Північна Корея запустила балістичну ракету.

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