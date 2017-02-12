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ЕС призвал КНДР прекратить испытания баллистических ракет

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. Евросоюз призвал Корейскую народную демократическую республику прекратить испытания баллистических ракет и вернуться к конструктивному диалогу с международным сообществом. Соответствующее заявление опубликовано Европейской службой внешних действий, передает УНН.

ЕС призвал КНДР прекратить испытания баллистических ракет

"Сегодня КНДР запустила баллистическую ракету, что является еще одним нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2321 принятую в ноябре 2016 года. КНДР должна прекратить все запуски с использованием технологии баллистических ракет и раз и навсегда отказаться от своей программы по созданию баллистических ракет. Мы призываем КНДР воздержаться от дальнейшего усиления напряженности и восстановить реальный и содержательный диалог с международным сообществом, в частности шестисторонние переговоры. ", - говорится в заявлении.

Сообщается также, что высокий представитель ЕС по вопросам политики безопасности Федерика Могерини в ближайшие дни обсудит с министрами иностранных дел международных партнеров дальнейшие меры реагирования.

Напомним, в Японии собрали срочное заседание Совета нацбезопасности после пуска ракеты КНДР .

Как сообщал УНН, Северная Корея запустила баллистическую ракету.

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