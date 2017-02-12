ЕС призвал КНДР прекратить испытания баллистических ракет

"Сегодня КНДР запустила баллистическую ракету, что является еще одним нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2321 принятую в ноябре 2016 года. КНДР должна прекратить все запуски с использованием технологии баллистических ракет и раз и навсегда отказаться от своей программы по созданию баллистических ракет. Мы призываем КНДР воздержаться от дальнейшего усиления напряженности и восстановить реальный и содержательный диалог с международным сообществом, в частности шестисторонние переговоры. ", - говорится в заявлении.

Сообщается также, что высокий представитель ЕС по вопросам политики безопасности Федерика Могерини в ближайшие дни обсудит с министрами иностранных дел международных партнеров дальнейшие меры реагирования.

Напомним, в Японии собрали срочное заседание Совета нацбезопасности после пуска ракеты КНДР .

Как сообщал УНН, Северная Корея запустила баллистическую ракету.