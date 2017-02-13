КНДР назвала испытания баллистической ракеты успешным
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Власти Северной Кореи заявили об успешном испытании баллистической ракеты, передает УНН со ссылкой на Уonhap.
Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал при испытании ракеты средней дальности "поверхность - поверхность" Pukguksong-2.
Как сообщал УНН, Северная Корея запустила баллистическую ракету.
Ранее Евросоюз призвал Корейскую народную демократическую республику прекратить испытания баллистических ракет и вернуться к конструктивному диалогу с международным сообществом.