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Клуби УПЛ домовилися відновити чемпіонат 30 травня і чекають рішення уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Клуби УПЛ домовилися відновити змагання 30 травня, за умови відповідного рішення уряду. Про це заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий, передає УНН із посиланням на tribuna.com.

Клуби УПЛ домовилися відновити чемпіонат 30 травня і чекають рішення уряду

Дикий уточнив, що таке рішення прийняли клуби УПЛ під час відеоконференції.

"Але це ще не офіційне рішення. Таким воно буде після того, як виконавчий комітет УАФ затвердить календар", - підкреслив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Павелко назвав орієнтовний дедлайн завершення футбольного сезону в Україні.

Також клуби домовилися про зупинку змагань у чемпіонатах U-19 і U-21, розповів Дикий.

"Також тут ще буде офіційне затвердження рішення, за процедурою воно буде направлено до виконавчого комітету УАФ", - додав виконавчий директор УПЛ.

За словами Дикого, дані зміни клуби прийняли одноголосно.

"Всі клуби чекають відновлення чемпіонату з нетерпінням, проводять для цього необхідних заходів", - сказав Дикий.

Нагадаємо, позиція президента УАФ Андрія Павелка полягає в тому, що футбольний сезон повинен бути дограний, а спортивний принцип визначення переможця - збережений.

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