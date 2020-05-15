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Клубы УПЛ договорились возобновить чемпионат 30 мая и ждут решения правительства

Киев • УНН

 • 13834 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Клубы УПЛ договорились возобновить соревнования 30 мая, при условии соответствующего решения правительства. Об этом заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, передает УНН со ссылкой на tribuna.com.

Клубы УПЛ договорились возобновить чемпионат 30 мая и ждут решения правительства

Дикий уточнил, что такое решение приняли клубы УПЛ во время видеоконференции.

"Но это еще не официальное решение. Таким оно будет после того, как исполнительный комитет УАФ утвердит календарь", - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Павелко назвал ориентировочный дедлайн завершения футбольного сезона в Украине.

Также клубы договорились об остановке соревнований в чемпионатах U-19 и U-21, рассказал Дикий.

"Также здесь еще будет официальное утверждение решения по процедуре оно будет направлено в исполнительный комитет УАФ", - добавил исполнительный директор УПЛ.

По словам Дикого, данные изменения клубы приняли единогласно.

"Все клубы ждут возобновления чемпионата с нетерпением, проводят для этого необходимые меры", - сказал Дикий.

Напомним, позиция президента УАФ Андрея Павелко заключается в том, что футбольный сезон должен быть доигран, а спортивный принцип определения победителя - сохранен.

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