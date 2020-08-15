Клуб Ярмоленка зацікавився футболістом збірної України

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Оборонець збірної України та київського “Динамо” Віталій Миколенко опинився у сфері інтересів англійського “Вест Хему”, повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Сказано, що “молотобійці” поведуть боротьбу за Миколенка разом із “Наполі” і міланським “Інтером”. Зазначається, що поки фаворитом на підписання є півфіналіст нинішнього розіграшу Ліги Європи “Інтер”.

Також повідомляється про інтерес “Вест Хему” в придбанні 31-річного бразильського захисника Жуніора Кайсара за 3 млн. фунтів у турецького чемпіона “Істанбул Башакшехір”.

Примітно, що минулий сезон у формі “Вест Хему” провів Андрій Ярмоленко — 23 матчі, 5 голів і одна результативна передача.

Додамо, минулого сезону “молотобійці” посіли 16 місце в Прем’єр-лізі Англії.

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