Клуб Ярмоленка зацікавився футболістом збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Оборонець збірної України та київського “Динамо” Віталій Миколенко опинився у сфері інтересів англійського “Вест Хему”, повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Сказано, що “молотобійці” поведуть боротьбу за Миколенка разом із “Наполі” і міланським “Інтером”. Зазначається, що поки фаворитом на підписання є півфіналіст нинішнього розіграшу Ліги Європи “Інтер”.
Також повідомляється про інтерес “Вест Хему” в придбанні 31-річного бразильського захисника Жуніора Кайсара за 3 млн. фунтів у турецького чемпіона “Істанбул Башакшехір”.
Примітно, що минулий сезон у формі “Вест Хему” провів Андрій Ярмоленко — 23 матчі, 5 голів і одна результативна передача.
Додамо, минулого сезону “молотобійці” посіли 16 місце в Прем’єр-лізі Англії.