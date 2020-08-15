Клуб Ярмоленко заинтересовался футболистом сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Защитник сборной Украины и киевского “Динамо” Виталий Миколенко оказался в сфере интересов английского “Вест Хэма”, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Сказано, что “молотобойцы” поведут борьбу за Миколенко вместе с “Наполи” и миланским “Интером”. Отмечается, что пока фаворитом на подписание является полуфиналист нынешнего розыгрыша Лиги Европы “Интер”.
Также сообщается об интересе “Вест Хэма” в приобретении 31-летнего бразильского защитника Жуниора Кайсара за 3 млн. фунтов у турецкого чемпиона “Истанбул Башакшехир”.
Примечательно, что прошлый сезон в форме “Вест Хэма” провел Андрей Ярмоленко — 23 матча, 5 голов и одна результативная передача.
Добавим, в прошлом сезоне “молотобойцы” заняли 16 место в Премьер-лиге Англии.