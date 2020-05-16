Клуб Вернидуба завоював четверту перемогу у чемпіонаті Білорусі

Господарі мали колосальну перевагу у матчі (21 удар проти 1-го, 6:1 кутові, 19:12 штрафні) і в підсумку отримали виграш 2:0.

Забивали уродженці Білорусі – Лісакович та Баланович.

Завдяки цій перемозі "Шахтар" набрав 15 очок і піднявся на 5-е місце у турнірній таблиці. "Славія" з 11 очками продовжує займати 9-е місце.

Додамо також, наставником "Шахтаря" є український фахівець Юрій Вернидуб.

Як повідомлялося раніше в УНН, клуб Вернидуба святкував розгромну звитягу у чемпіонаті Білорусі.