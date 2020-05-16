Клуб Вернидуба завоював четверту перемогу у чемпіонаті Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Солігорський "Шахтар" у домашній зустрічі в матчі дев'ятого туру чемпіонату Білорусі завдав поразки "Славії" з Мозиря, передає УНН із посиланням на сайт чемпіонату.
Господарі мали колосальну перевагу у матчі (21 удар проти 1-го, 6:1 кутові, 19:12 штрафні) і в підсумку отримали виграш 2:0.
Забивали уродженці Білорусі – Лісакович та Баланович.
Завдяки цій перемозі "Шахтар" набрав 15 очок і піднявся на 5-е місце у турнірній таблиці. "Славія" з 11 очками продовжує займати 9-е місце.
Додамо також, наставником "Шахтаря" є український фахівець Юрій Вернидуб.
Як повідомлялося раніше в УНН, клуб Вернидуба святкував розгромну звитягу у чемпіонаті Білорусі.