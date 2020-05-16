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Клуб Вернидуба завоевал четвертую победу в чемпионате Беларуси

Киев • УНН

 • 13910 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Солигорский "Шахтер" в домашней встрече в матче девятого тура чемпионата Беларуси нанес поражение "Славии" из Мозыря, передает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.

Клуб Вернидуба завоевал четвертую победу в чемпионате Беларуси

Хозяева имели колоссальное преимущество в матче (21 удар против 1-го, 6:1 угловые, 19:12 штрафные) и в итоге получили выигрыш 2:0.

Забивали уроженцы Беларуси - Лисакович и Баланович.

Благодаря этой победе "Шахтер" набрал 15 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. "Славия" с 11 очками продолжает занимать девятое место.

Добавим также, что наставником "Шахтера" является украинский специалист Юрий Вернидуб.

Как сообщалось ранее в УНН, клуб Вернидуба праздновал разгромную победу в чемпионате Беларуси.

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