Клуб Вернидуба святкував розгромну звитягу в чемпіонаті Білорусі

Підопічні українця Юрія Вернидуба розгромили ФК “Іслочь” на власному стадіоні. Дубль оформив Лісаковіч, а також Подстрєлов і Бодул.

“За десять днів грати три гри важкувато, я це розумів. Плюс, практично один і той же склад це робив. Робив я це спеціально, щоб хлопці були більш зіграними. Плюс, простежте вік команди на сьогоднішній день. Зрозуміло було, що „Іслочь“ — дуже хороша команда. Можу на її адресу сказати тільки слова похвали, хоч вони і програли 0:4, але команда в хороший футбол грає. Найголовніше, що ми сьогодні правильно зіграли, розібрали добре суперника, ті атаки, які проводили через фланги, у нас проходили здорово. Плюс, забили чотири м’ячі — респект хлопцям. Вони стають мужиками”, — підкреслив Вернидуб.

Додамо, перемога вивела “Шахтар” на 6-й рядок (11 балів) — 5 очок відставання від лідера “Слуцька”.