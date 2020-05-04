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Клуб Вернидуба праздновал разгромную победу в чемпионате Беларуси

Киев • УНН

 • 10442 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. ФК "Шахтер" из Солигорска вышел победителем из встречи 7-го тура чемпионата Беларуси футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Клуб Вернидуба праздновал разгромную победу в чемпионате Беларуси

Подопечные украинца Юрия Вернидуба разгромили ФК “Ислочь” на своем стадионе. Дубль оформил Лисакович, а также Подстрелов и Бодул.

“За десять дней сыграть три игры трудновато, я это понимал. Плюс, практически один и тот же состав это делал. Делал это специально, чтобы ребята были более сыгранными. Плюс, проследите возраст команды на сегодняшний день. Понятно было, что „Ислочь“ — очень хорошая команда. Могу в ее адрес сказать только слова похвалы, хотя они и проиграли 0:4, но команда в хороший футбол играет. Самое главное, что мы сегодня правильно сыграли, разобрали хорошо соперника, те атаки, которые проводили через фланги, у нас проходили здорово. Плюс, забили четыре мяча — респект ребятам. Они становятся мужиками”, — подчеркнул Вернидуб.

Добавим, победа вывела “Шахтер” на 6-ю строчку (11 баллов) — 5 очков отставания от лидера “Слуцкая”.

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