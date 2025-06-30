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Ключового свідка у справі про корупцію колишнього мера Перу знайдено мертвим

Київ • УНН

 • 187 перегляди

Хосе Мігель Кастро, ключовий свідок у справі про корупцію колишнього мера Ліми, знайдений мертвим у своєму будинку. Його смерть відбулася менш ніж за три місяці до початку судового розгляду, причини не встановлені.

Ключового свідка у справі про корупцію колишнього мера Перу знайдено мертвим

У Перу мертвим знайшли ключового свідка у гучній справі про корупцію ексмера столиці - Ліми. Хосе Мігель Кастро, який проходив у справі разом із колишньою меркою Сусаною Вільяран і співпрацював зі слідством, помер у власному будинку менш ніж за три місяці до початку судового розгляду. Причину смерті наразі не встановлено. Про це повідомляє BBC передає УНН.

Ключового свідка у справі про корупцію колишнього мера столиці Перу Ліми знайшли мертвим у його будинку 

- повідомляють перуанські прокурори, менш ніж за три місяці до початку судового розгляду.

Хосе Мігель Кастро, який перебував під домашнім арештом, був посадовцем муніципалітету під час каденції Сусани Вільяран на посаді мера з 2011 по 2014 рік.

Він був співвідповідачем у судовому процесі разом із Вільяран. 75-річну Вільяран звинувачують у змові, відмиванні грошей та створенні злочинної організації. Посадовицю звинувачують в отриманні хабарів на суму 10 мільйонів доларів (7,3 мільйона фунтів стерлінгів) від бразильських будівельних фірм.

У 2019 році пані Вільяран визнала отримання коштів від цих компаній, але заперечила, що це були хабарі. Кастро співпрацював з прокурорами у розслідуванні. Причина його смерті поки що невідома.

Він був другою за важливістю людиною після пані Вільяран. Ми очікували його цінного внеску" в судовий процес 

- сказав прокурор Хосе Домінго Перес перуанському каналу новин Canal N.

Судовий розгляд має розпочатися 23 вересня.

Доповнення

У 2016 році бразильський будівельний гігант визнав, що підкуповував чиновників по всій Латинській Америці та частинах Африки з метою отримання будівельних контрактів.

Відтоді було розслідувано справу низки колишніх президентів Перу, зокрема Ольянта Умала, якого на початку цього року засудили до 15 років позбавлення волі, та Алехандро Толедо, якого минулого року засудили до понад 20 років позбавлення волі.

Інший колишній лідер, Алан Гарсія, покінчив життя самогубством, коли поліція прибула до його будинку, щоб заарештувати його у 2019 році.

Розслідування проти іншого колишнього президента, Педро Пабло Кучинського, триває. Він заперечує звинувачення.

Нагадаємо

Суд у Лімі заявив, що Ольянта Умала приймав незаконні кошти від бразильської будівельної компанії Odebrecht для фінансування своїх виборчих кампаній у 2006 та 2011 роках. Його дружина Надін Ередія, яка була співзасновником Націоналістичної партії разом із Умалою, також була визнана винною у відмиванні грошей та засуджена до 15 років.

Прокурори просили засудити Умалу на 20 років в'язниці, а Ередію - на 26 з половиною років. Однак Ередія отримала притулок у Бразилії і матиме змогу безпечно переїхати туди разом із своїм сином.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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