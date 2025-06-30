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Ключевой свидетель по делу о коррупции бывшего мэра Перу найден мертвым

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Хосе Мигель Кастро, ключевой свидетель по делу о коррупции бывшего мэра Лимы, найден мертвым в своем доме. Его смерть произошла менее чем за три месяца до начала судебного разбирательства, причины не установлены.

Ключевой свидетель по делу о коррупции бывшего мэра Перу найден мертвым

В Перу мертвым нашли ключевого свидетеля по громкому делу о коррупции экс-мэра столицы - Лимы. Хосе Мигель Кастро, который проходил по делу вместе с бывшей мэрихой Сусаной Вильяран и сотрудничал со следствием, умер в собственном доме менее чем за три месяца до начала судебного разбирательства. Причина смерти пока не установлена. Об этом сообщает BBC передает УНН.

Ключевого свидетеля по делу о коррупции бывшего мэра столицы Перу Лимы нашли мертвым в его доме 

- сообщают перуанские прокуроры, менее чем за три месяца до начала судебного разбирательства.

Хосе Мигель Кастро, находившийся под домашним арестом, был должностным лицом муниципалитета во время каденции Сусаны Вильяран на посту мэра с 2011 по 2014 год.

Он был соответчиком в судебном процессе вместе с Вильяран. 75-летнюю Вильяран обвиняют в сговоре, отмывании денег и создании преступной организации. Должностное лицо обвиняют в получении взяток на сумму 10 миллионов долларов (7,3 миллиона фунтов стерлингов) от бразильских строительных фирм.

В 2019 году госпожа Вильяран признала получение средств от этих компаний, но отрицала, что это были взятки. Кастро сотрудничал с прокурорами в расследовании. Причина его смерти пока неизвестна.

Он был вторым по значимости человеком после госпожи Вильяран. Мы ожидали его ценного вклада" в судебный процесс 

- сказал прокурор Хосе Доминго Перес перуанскому каналу новостей Canal N.

Судебное разбирательство должно начаться 23 сентября.

Дополнение

В 2016 году бразильский строительный гигант признал, что подкупал чиновников по всей Латинской Америке и частях Африки с целью получения строительных контрактов.

С тех пор было расследовано дело ряда бывших президентов Перу, в частности Ольянта Умала, которого в начале этого года приговорили к 15 годам лишения свободы, и Алехандро Толедо, которого в прошлом году приговорили к более чем 20 годам лишения свободы.

Другой бывший лидер, Алан Гарсия, покончил жизнь самоубийством, когда полиция прибыла в его дом, чтобы арестовать его в 2019 году.

Расследование против другого бывшего президента, Педро Пабло Кучинского, продолжается. Он отрицает обвинения.

Напомним

Суд в Лиме заявил, что Ольянта Умала принимал незаконные средства от бразильской строительной компании Odebrecht для финансирования своих избирательных кампаний в 2006 и 2011 годах. Его жена Надин Эредия, которая была сооснователем Националистической партии вместе с Умалой, также была признана виновной в отмывании денег и приговорена к 15 годам.

Прокуроры просили приговорить Умалу к 20 годам тюрьмы, а Эредию - к 26 с половиной годам. Однако Эредия получила убежище в Бразилии и сможет безопасно переехать туда вместе со своим сыном.

Алена Уткина

Алена Уткина

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