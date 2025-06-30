Ключевой свидетель по делу о коррупции бывшего мэра Перу найден мертвым
Киев • УНН
Хосе Мигель Кастро, ключевой свидетель по делу о коррупции бывшего мэра Лимы, найден мертвым в своем доме. Его смерть произошла менее чем за три месяца до начала судебного разбирательства, причины не установлены.
В Перу мертвым нашли ключевого свидетеля по громкому делу о коррупции экс-мэра столицы - Лимы. Хосе Мигель Кастро, который проходил по делу вместе с бывшей мэрихой Сусаной Вильяран и сотрудничал со следствием, умер в собственном доме менее чем за три месяца до начала судебного разбирательства. Причина смерти пока не установлена. Об этом сообщает BBC передает УНН.
Ключевого свидетеля по делу о коррупции бывшего мэра столицы Перу Лимы нашли мертвым в его доме
Хосе Мигель Кастро, находившийся под домашним арестом, был должностным лицом муниципалитета во время каденции Сусаны Вильяран на посту мэра с 2011 по 2014 год.
Он был соответчиком в судебном процессе вместе с Вильяран. 75-летнюю Вильяран обвиняют в сговоре, отмывании денег и создании преступной организации. Должностное лицо обвиняют в получении взяток на сумму 10 миллионов долларов (7,3 миллиона фунтов стерлингов) от бразильских строительных фирм.
В 2019 году госпожа Вильяран признала получение средств от этих компаний, но отрицала, что это были взятки. Кастро сотрудничал с прокурорами в расследовании. Причина его смерти пока неизвестна.
Он был вторым по значимости человеком после госпожи Вильяран. Мы ожидали его ценного вклада" в судебный процесс
Судебное разбирательство должно начаться 23 сентября.
Дополнение
В 2016 году бразильский строительный гигант признал, что подкупал чиновников по всей Латинской Америке и частях Африки с целью получения строительных контрактов.
С тех пор было расследовано дело ряда бывших президентов Перу, в частности Ольянта Умала, которого в начале этого года приговорили к 15 годам лишения свободы, и Алехандро Толедо, которого в прошлом году приговорили к более чем 20 годам лишения свободы.
Другой бывший лидер, Алан Гарсия, покончил жизнь самоубийством, когда полиция прибыла в его дом, чтобы арестовать его в 2019 году.
Расследование против другого бывшего президента, Педро Пабло Кучинского, продолжается. Он отрицает обвинения.
Напомним
Суд в Лиме заявил, что Ольянта Умала принимал незаконные средства от бразильской строительной компании Odebrecht для финансирования своих избирательных кампаний в 2006 и 2011 годах. Его жена Надин Эредия, которая была сооснователем Националистической партии вместе с Умалой, также была признана виновной в отмывании денег и приговорена к 15 годам.
Прокуроры просили приговорить Умалу к 20 годам тюрьмы, а Эредию - к 26 с половиной годам. Однако Эредия получила убежище в Бразилии и сможет безопасно переехать туда вместе со своим сыном.