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Клімкін: викраденого хлопчика, якого утримували в посольстві Данії - віддали матері

Клімкін: викраденого хлопчика, якого утримували в посольстві Данії - віддали матері

Київ • УНН

 • 9454 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Хлопчика із Запоріжжя, якого утримували у посольстві Данії у столиці, віддали матері, яка є громадянкою України. Раніше батько Даніеля, громадянин Данії, за словами матері, силоміць вивіз сина із Запоріжжя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter глави українського МЗС Павла Клімкіна.

“Даніель з мамою вийшли з посольства Данії і поїхали додому. Батьки уклали угоду і надалі спільно виховуватимуть сина”, — зазначив очільник зовнішньополітичного відомства.

Клімкін висловив особливу подяку главі МЗС Данії, Андерсу Самуельсену, за допомогу у вирішенні питання. “Зробили все, аби справа вирішилась якомога менш травматично для дитини”, — додав український міністр.

Нагадуємо, у четвер стало відомо, що у Посольстві Данії в Україні утримують хлопчика, викраденого у Запоріжжі. “Вдруге за останні два дні розмовляв зі своїм датським колегою Андерсом Самуельсеном щодо українського хлопчика Даніеля, викраденого тиждень тому у Запоріжжі, якого всупереч усім правилам і нормам утримують у Посольстві Данії в Україні”, — написав глава МЗС Павло Клімкін.

Українські Національні Новини

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