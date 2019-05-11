Клімкін: викраденого хлопчика, якого утримували в посольстві Данії - віддали матері

КИЇВ. 11 травня. УНН. Хлопчика із Запоріжжя, якого утримували у посольстві Данії у столиці, віддали матері, яка є громадянкою України. Раніше батько Даніеля, громадянин Данії, за словами матері, силоміць вивіз сина із Запоріжжя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter глави українського МЗС Павла Клімкіна.