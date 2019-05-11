Климкин: похищенного мальчика, которого удерживали в посольстве Дании - отдали матери

“Даниэль с мамой вышли из посольства Дании и поехали домой. Родители заключили соглашение и в дальнейшем будут совместно воспитывать сына”, — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Климкин выразил особую благодарность главе МИД Дании, Андерсу Самуэльсену, за помощь в решении вопроса. “Сделали все, чтобы дело решилось как можно менее травматично для ребенка”, — добавил украинский министр.

Напоминаем, в четверг стало известно, что в Посольстве Дании в Украине удерживают мальчика, похищенного в Запорожье. “Второй раз за последние два дня разговаривал со своим датским коллегой Андерсом Самуэльсеном касательно украинского мальчика Даниэля, похищенного неделю назад в Запорожье, которого вопреки всем правилам и нормам содержится в Посольстве Дании в Украине”, — написал глава МИД Павел Климкин.