Климкин: похищенного мальчика, которого удерживали в посольстве Дании - отдали матери
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Мальчика из Запорожья, которого удерживали в посольстве Дании в столице, отдали матери, которая является гражданкой Украины. Ранее отец Даниэля, гражданин Дании, по словам матери, силой вывез сына из Запорожья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы украинского МИД Павел Климкин.
“Даниэль с мамой вышли из посольства Дании и поехали домой. Родители заключили соглашение и в дальнейшем будут совместно воспитывать сына”, — отметил глава внешнеполитического ведомства.
Климкин выразил особую благодарность главе МИД Дании, Андерсу Самуэльсену, за помощь в решении вопроса. “Сделали все, чтобы дело решилось как можно менее травматично для ребенка”, — добавил украинский министр.
Напоминаем, в четверг стало известно, что в Посольстве Дании в Украине удерживают мальчика, похищенного в Запорожье. “Второй раз за последние два дня разговаривал со своим датским коллегой Андерсом Самуэльсеном касательно украинского мальчика Даниэля, похищенного неделю назад в Запорожье, которого вопреки всем правилам и нормам содержится в Посольстве Дании в Украине”, — написал глава МИД Павел Климкин.