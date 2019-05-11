Климкин: похищенного мальчика, которого удерживали в посольстве Дании - отдали матери

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 49650 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 75060 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 91365 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100610 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124176 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111918 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137973 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144693 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130162 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130215 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Климкин: похищенного мальчика, которого удерживали в посольстве Дании - отдали матери

Климкин: похищенного мальчика, которого удерживали в посольстве Дании - отдали матери

Киев  •  УНН

 • 9453 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Мальчика из Запорожья, которого удерживали в посольстве Дании в столице, отдали матери, которая является гражданкой Украины. Ранее отец Даниэля, гражданин Дании, по словам матери, силой вывез сына из Запорожья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы украинского МИД Павел Климкин.

“Даниэль с мамой вышли из посольства Дании и поехали домой. Родители заключили соглашение и в дальнейшем будут совместно воспитывать сына”, — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Климкин выразил особую благодарность главе МИД Дании, Андерсу Самуэльсену, за помощь в решении вопроса. “Сделали все, чтобы дело решилось как можно менее травматично для ребенка”, — добавил украинский министр.

Напоминаем, в четверг стало известно, что в Посольстве Дании в Украине удерживают мальчика, похищенного в Запорожье. “Второй раз за последние два дня разговаривал со своим датским коллегой Андерсом Самуэльсеном касательно украинского мальчика Даниэля, похищенного неделю назад в Запорожье, которого вопреки всем правилам и нормам содержится в Посольстве Дании в Украине”, — написал глава МИД Павел Климкин.

Украинские Национальные Новости

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