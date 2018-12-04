Клімкін розповів про "деякі рішення" щодо присутності кораблів НАТО в Чорноморському регіоні

"У нас відбулась дуже добра дискусія, причому і на двосторонньому, і в сьогоднішньому форматі НАТО+Україна+Грузія про те, що власне ми маємо зробити. Що ми не маємо залишатись в рамках заяв, якими б сильними вони не були. Ми маємо сформулювати комплексну відповідь щодо того, що робить Росія в Чорному морі, в Керченській протоці, і в Азовському морі", - сказав міністр.



За словами Міністра, першим його закликом до союзників було сприяти звільненню захоплених ФСБ українських моряків.



"Ми маємо сформулювати дуже чітку відповідь Росії. По-перше, це безпековий аспект. Всі прекрасно зрозуміли, що НАТО має посилити свою присутність в регіоні Чорного моря. Яким чином це буде робитись – питання і подальшого обговорення, але про деякі рішення ви почуєте вже найближчим часом. Це, звичайно, і присутність кораблів НАТО – це буде достатньо швидко", - заявив Клімкін.



"За визначенням ми не маємо цим обмежитись. Це має бути і постійний моніторинг всього того, що робить Росія в регіоні Чорного моря. Це звичайно має бути послідовна взаємодія", - додав він.

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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав країни НАТО спрямувати військові кораблі в Чорне та Азовське моря після російської агресії у районі Керченської протоки.