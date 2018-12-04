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Климкин рассказал о &quot;некоторых решение&quot; о присутствии кораблей НАТО в Черноморском регионе

Киев • УНН

 • 5058 просмотра

БРЮССЕЛЬ-КИИВ.4 декабря. УНН. Во время заседания на уровне министров иностранных дел НАТО с участием Украины и Грузии в контексте недавней агрессии РФ на Азове были приняты некоторые решения, о которых станет известно в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в Брюсселе, передает корреспондент.

Климкин рассказал о &quot;некоторых решение&quot; о присутствии кораблей НАТО в Черноморском регионе

"У нас состоялась очень хорошая дискуссия, причем и на двустороннем, и в сегодняшнем формате НАТО + Украина + Грузия о том, что собственно мы должны сделать. Что мы не оставаться в рамках заявлений, какими бы сильными они ни были. Мы сформулировать комплексный ответ о том, что делает Россия в Черном море, в Керченском проливе, и в Азовском море ", - сказал министр.

По словам министра, первым его призывом к союзникам было способствовать освобождению захваченных ФСБ украинских моряков.

"Мы сформулировать очень четкий ответ России. Во-первых, это аспект безопасности. Все прекрасно поняли, что НАТО усилить свое присутствие в регионе Черного моря. Каким образом это будет делаться - вопросы и дальнейшего обсуждения, но о некоторых решениях вы услышите уже в ближайшее время. это, конечно, и присутствие кораблей НАТО - это будет достаточно быстро ", - заявил Климкин.

"По определению мы не должны этим ограничиться. Это должно быть и постоянный мониторинг всего того, что делает Россия в регионе Черного моря. Это конечно должно быть последовательная взаимодействие", - добавил он.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал страны НАТО направить военные корабли в Черное и Азовское моря после российской агрессии в районе Керченского пролива.

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