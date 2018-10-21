Клімкін прокоментував ситуацію з "антиугорськими бордами"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував ситуацію на Закарпатті з розклеєнням бордів із зображеннями діячів політичної партії "Товариство угорської культури Закарпаття" та антиугорськими надписами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Павла Клімкіна.
"Ще тільки-но сказав про очікувані провокації на Закарпатті, як майже одразу там таємничо з’явилися білборди із засудженням начебто угорського сепаратизму. Важливо не тільки засудити, але й з’ясувати, хто за цим стоїть", - написав він.
Нагадаємо, у ніч на суботу на Закарпатті розклеїли борди із зображеннями діячів політичної партії "Товариство угорської культури Закарпаття" та антиугорськими надписами, що у Закарпатській облдержадміністрації вважають провокацією російських спецслужб.
Нагадаємо, в Ужгороді арештували підозрюваного в організації підриву Товариства угорської культури.