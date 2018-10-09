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Клімкін про рішення ПАРЄ: це поразка не лише Росії

Клімкін про рішення ПАРЄ: це поразка не лише Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Рішення проти повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи є рішенням на користь парламентських повноважень Ради Європи, її цінностей та принципів. Про це на своїй сторінці в Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

“Рішення проти повернення Росії в ПАРЄ є рішенням на користь парламентських повноважень Ради Європи, її цінностей та принципів, як би пафосно це не звучало. Ми спільно відбили ще одну атаку. Це поразка не лише Росії, а й тих, хто системно намагається її “відмазувати”, — написав міністр.

Нагадаємо, резолюція щодо змін правил процедури Парламентської асамблеї Ради Європи, яка могла допомогти російській делегації повернутись в ПАРЄ, не пройшла на жовтневій сесії.

Як повідомляв УНН, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд намагається повернути Росію в ПАРЄ, без виконання нею резолюцій Асамблеї.

Українські Національні Новини

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