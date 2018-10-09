Климкин о решении ПАСЕ: это поражение не только России

"Решение против возвращения России в ПАСЕ является решением в пользу парламентских полномочий Совета Европы, ее ценностей и принципов, как бы пафосно это не звучало. Мы совместно отбили еще одну атаку. Это поражение не только России, но и тех, кто системно пытается ее "отмазывать", - написал министр.

Напомним, резолюция об изменениях правил процедуры Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая могла помочь российской делегации вернуться в ПАСЕ, не прошла на октябрьской сессии.



Как сообщал УНН, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пытается вернуть Россию в ПАСЕ, без выполнения ею резолюций Ассамблеи.