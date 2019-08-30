Клімкін привітав Вадима Пристайка та Дмитра Кулебу з призначенням на посади
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Колишній очільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін привітав з призначенням на посаду свого наступника Вадима Пристайка та Дмитра Кулебу з призначенням на посаду віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, пише УНН з посиланням на його Twitter.
“Вітаю Вадима Пристайка та Дмитра Кулебу з призначенням! Всіх інших, звичайно, теж, але їх особливо, бо знаємося вже багато років. Сповнений сподівань на майбутнє української зовнішньої політики та євроінтеграції”, — вказав він у повідомленні.
Варто нагадати, що Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду міністра закордонних справ Вадима Пристайка.
Як писав УНН раніше, Рада затвердила новий склад Кабміну.