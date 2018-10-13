Клімкін поїде в Ужгород, щоб зустрітись з українськими угорцями
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін сьогодні візьме участь в засіданні Товариства угорської культури в Ужгороді. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“...відвідаю Ужгород. Товариство угорської культури Закарпаття запросило мене на своє засідання. „Ваша присутність буде для нас честю“, сказано в листі”, — написав Клімкін.
Водночас він зазначив, що щиро радіє майбутній зустрічі. Міністр планує зустрітись з українськими угорцями, “чиї інтереси безпосередньо зачіпають нинішні напруженості між Будапештом і Києвом”.
Нагадаємо, 27 лютого цього року в Ужгороді на Православній набережній стався підрив будівлі “Товариства угорської культури Закарпаття”. Було встановлено, що близько 3:00 здетонував саморобний вибуховий пристрій, який, попередньо, встановив один зі злочинців. У результаті — пошкоджено вікна та фасад будівлі та повністю знищено майно в офісі. Постраждалих внаслідок події немає.