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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115059 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123057 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162534 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150932 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139569 просмотра

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Климкин поедет в Ужгород, чтобы встретиться с украинскими венграми

Климкин поедет в Ужгород, чтобы встретиться с украинскими венграми

Киев  •  УНН

 • 10955 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин сегодня примет участие в заседании Общества венгерской культуры в Ужгороде. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"... посещу Ужгород. Общество венгерской культуры Закарпатья пригласило меня на свое заседание. "Ваше присутствие будет для нас честью", говорится в письме", - написал Климкин.

В то же время он отметил, что искренне радуется предстоящей встрече. Министр планирует встретиться с украинскими венграми, "чьи интересы непосредственно затрагивают нынешние напряженности между Будапештом и Киевом".

Напомним, 27 февраля этого года в Ужгороде на Православной набережной произошел подрыв здания "Общества венгерской культуры Закарпатья". Было установлено, что около 3:00 сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое, предварительно, установил один из преступников. В результате - повреждены окна и фасад здания и полностью уничтожено имущество в офисе. Пострадавших в результате происшествия нет.

Украинские Национальные Новости

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