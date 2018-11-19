Клімкін поїде в Австрію на конференцію щодо протидії антисемітизму

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 20 та 21 листопада 2018 року перебуватиме з робочим візитом у Республіці Австрія. Головною метою візиту є участь у міжнародній конференції високого рівня, йдеться в повідомленні прес-служби МЗС, передає УНН.