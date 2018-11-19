Клімкін поїде в Австрію на конференцію щодо протидії антисемітизму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 20 та 21 листопада 2018 року перебуватиме з робочим візитом у Республіці Австрія. Головною метою візиту є участь у міжнародній конференції високого рівня, йдеться в повідомленні прес-служби МЗС, передає УНН.
“20 — 21 листопада 2018 року Міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуватиме з робочим візитом у Республіці Австрія, місто Відень. Головною метою візиту є участь у міжнародній конференції високого рівня з питань протидії антисемітизму і антисіонізму. Запланований виступ Міністра Павла Клімкіна в ході панельної дискусії”, — повідомили в прес-службі.
Клімкін також проведе у Відні низку двосторонніх зустрічей, зазначили в МЗС.
14-16 листопада 2018 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебував з робочим візитом у США. Там він взяв участь у засіданні Комісії стратегічного партнерства Україна-США.
Після цього Клімкін перебував з робочим візитом в Канаді.