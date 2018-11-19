Климкин поедет в Австрию на конференцию по противодействию антисемитизму
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 20 и 21 ноября 2018 года будет находиться с рабочим визитом в Республике Австрия. Главной целью визита является участие в международной конференции высокого уровня, говорится в сообщении пресс-службы МИД, передает УНН.
"20 - 21 ноября 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Республике Австрия, Вена. Главной целью визита является участие в международной конференции высокого уровня по вопросам противодействия антисемитизму и антисионизму. Запланировано выступление министра Павла Климкина в ходе панельной дискуссии", - сообщили в пресс-службе.
Климкин также проведет в Вене ряд двусторонних встреч, отметили в МИД.
14-16 ноября 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин находился с рабочим визитом в США. Там он принял участие в заседании Комиссии стратегического партнерства Украина-США.
После этого Климкин находился с рабочим визитом в Канаде.