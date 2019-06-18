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Клімкін назвав візити Зеленського до Парижа і Берліна "розвідкою боєм"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав візит Президента України Володимира Зеленського до Парижа і Берліна "розвідкою боєм". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Клімкін назвав візити Зеленського до Парижа і Берліна "розвідкою боєм"

"Питають, чому я назвав візит Президента до Парижа і в Берлін "розвідкою боєм". Від цього візиту багато що залежить: бажання Макрона та Меркель вплинути на параметри повернення російської делегації в ПАРЄ, весь клубок газових справ, їх спільні підходи щодо долі окупованих українських територій і, що найважливіше, бажання їх відстоювати", - написав міністр.

Він звернув увагу на розмаїття у німецькому політикумі у питанні ставлення до України.

"Колишній канцлер ФРН Герхард Шредер намагається виправдати окупацію Криму, робить це незграбно і неоковирно, але все ж. Прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер вважає, що потрібно ось так просто взяти і покласти край санкціям проти РФ. А Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявляє, що Європа не може вести з РФ справи "у звичному режимі". Що скаже Ангела Меркель під час сьогоднішньої зустрічі у Берліні в принципі також неважко здогадатися. І все це розмаїття – німецький політикум у всій красі.

Канцлерка підтримує Україну більш завзято, ніж будь-хто інший в німецькій політиці та бізнесі. Не просто послідовно, а саме завзято. За це їй велика подяка", - сказав Клімкін.

Він підкреслив, що німецький і французький політикум складаються не лише з друзів і симпатиків України, "хоча, на щастя, їх поки що більше".

"І цей баланс нам вкрай важливо підтримувати", - додав Клімкін.

Нагадаємо, Зеленський 17-18 червня перебуває з офіційними візитами у Франції та Німеччині.

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