Клімкін назвав візити Зеленського до Парижа і Берліна "розвідкою боєм"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав візит Президента України Володимира Зеленського до Парижа і Берліна "розвідкою боєм". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Питають, чому я назвав візит Президента до Парижа і в Берлін "розвідкою боєм". Від цього візиту багато що залежить: бажання Макрона та Меркель вплинути на параметри повернення російської делегації в ПАРЄ, весь клубок газових справ, їх спільні підходи щодо долі окупованих українських територій і, що найважливіше, бажання їх відстоювати", - написав міністр.
Він звернув увагу на розмаїття у німецькому політикумі у питанні ставлення до України.
"Колишній канцлер ФРН Герхард Шредер намагається виправдати окупацію Криму, робить це незграбно і неоковирно, але все ж. Прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер вважає, що потрібно ось так просто взяти і покласти край санкціям проти РФ. А Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявляє, що Європа не може вести з РФ справи "у звичному режимі". Що скаже Ангела Меркель під час сьогоднішньої зустрічі у Берліні в принципі також неважко здогадатися. І все це розмаїття – німецький політикум у всій красі.
Канцлерка підтримує Україну більш завзято, ніж будь-хто інший в німецькій політиці та бізнесі. Не просто послідовно, а саме завзято. За це їй велика подяка", - сказав Клімкін.
Він підкреслив, що німецький і французький політикум складаються не лише з друзів і симпатиків України, "хоча, на щастя, їх поки що більше".
"І цей баланс нам вкрай важливо підтримувати", - додав Клімкін.
Нагадаємо, Зеленський 17-18 червня перебуває з офіційними візитами у Франції та Німеччині.