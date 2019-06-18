Климкин назвал визиты Зеленского в Париж и Берлин "разведкой боем"

"Спрашивают, почему я назвал визит Президента в Париж и Берлин "разведкой боем". От этого визита многое зависит: желание Макрона и Меркель повлиять на параметры возвращения российской делегации в ПАСЕ, весь клубок газовых дел, их общие подходы к судьбе оккупированных украинских территорий и, что самое важное, желание их отстаивать", - написал министр.

Он обратил внимание на разнообразие в немецком политикуме в вопросе отношения к Украине.

"Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер пытается оправдать оккупацию Крыма, делает это неуклюже и топорно, но все же. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что нужно вот так просто взять и положить конец санкциям против РФ. А Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявляет, что Европа не может вести с РФ дела "в обычном режиме". Что скажет Ангела Меркель во время сегодняшней встречи в Берлине в принципе также нетрудно догадаться. И все это разнообразие - немецкий политикум во всей красе.

Канцлер поддерживает Украину более упорно, чем кто-либо другой в немецкой политике и бизнесе. Не просто последовательно, а именно упорно. За это ей большое спасибо", - сказал Климкин.

Он подчеркнул, что немецкий и французский политикум состоят не только из друзей и сторонников Украины, "хотя, к счастью, их пока больше".

"И этот баланс нам крайне важно поддерживать", - добавил Климкин.

Напомним, Зеленский 17-18 июня находится с официальными визитами в Франции и Германии.