Кліматологи розповіли, що означають стрибки температури повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Середньорічні значення температури у Києві з року в рік підвищуються, що означає, що глобальне потепління вже триває і поступово набирає своїх обертів. Про це УНН повідомили у відділі кліматології Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
“Коли робимо підсумки місяця і кліматичних норм, ми підкреслюємо, що кожного місяця, як правило, йде перевищення, рідко коли йде пониження кліматичної норми. Середньорічні значення підвищуються рік від року. Це свідчить про те, що глобальне потепління триває і набуває своїх обертів”, — повідомили в обсерваторії.
Також кліматологи відзначили, що вже немає плавного переходу між сезонами, з низьких температур одразу йде перехід на високі температури. Зокрема, березень 2018 року в Києві виявився найхолоднішим з початку спостережень, тоді як квітень — навпаки, найтеплішим.
Як повідомляв УНН, цьогорічний березень у Києві став найхолоднішим з початку 21-го століття. У квітні в столиці зафіксували п'ять температурних рекордів і він став найтеплішим з 1881 року.
Нагадаємо, температура повітря в столиці 2 травня побила всі рекорди - найтеплішої ночі, а також максимальної і середньодобової температури.