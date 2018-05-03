Климатологи рассказали, что означают скачки температуры воздуха
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Среднегодовые значения температуры в Киеве из года в год повышаются, что означает, что глобальное потепление уже идет и постепенно набирает свои обороты. Об этом сообщили УНН в отделе климатологии Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"Когда делаем итоги месяца и климатических норм, мы подчеркиваем, что каждый месяц, как правило, идет превышение, редко понижение климатической нормы. Среднегодовые значения повышаются из год в год. Это свидетельствует о том, что глобальное потепление продолжается и приобретает свои обороты", - сообщили в обсерватории.
Также климатологи отметили, что уже нет плавного перехода между сезонами, после низких температур сразу идет переход на высокие температуры. В частности, март 2018 года в Киеве оказался самым холодным с начала наблюдений, тогда как апрель - наоборот, самым теплым.
Как сообщал УНН, нынешний март в Киеве стал самым холодным с начала 21-го века. В апреле в столице зафиксировали пять температурных рекордов и он стал самым теплым с 1881 года.
Напомним, температура воздуха в столице 2 мая побила все рекорды - самой теплой ночи, а также максимальной и среднесуточной температуры.