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Климатологи рассказали, что означают скачки температуры воздуха

Киев • УНН

 • 26662 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Среднегодовые значения температуры в Киеве из года в год повышаются, что означает, что глобальное потепление уже идет и постепенно набирает свои обороты. Об этом сообщили УНН в отделе климатологии Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Климатологи рассказали, что означают скачки температуры воздуха

"Когда делаем итоги месяца и климатических норм, мы подчеркиваем, что каждый месяц, как правило, идет превышение, редко понижение климатической нормы. Среднегодовые значения повышаются из год в год. Это свидетельствует о том, что глобальное потепление продолжается и приобретает свои обороты", - сообщили в обсерватории.

Также климатологи отметили, что уже нет плавного перехода между сезонами, после низких температур сразу идет переход на высокие температуры. В частности, март 2018 года в Киеве оказался самым холодным с начала наблюдений, тогда как апрель - наоборот, самым теплым.

Как сообщал УНН, нынешний март в Киеве стал самым холодным с начала 21-го века. В апреле в столице зафиксировали пять температурных рекордов и он стал самым теплым с 1881 года.

Напомним, температура воздуха в столице 2 мая побила все рекорды - самой теплой ночи, а также максимальной и среднесуточной температуры.

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