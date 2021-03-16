Кличко заявив про найскладнішу ситуацію у столичних лікарнях від початку пандемії

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За словами мера Києва Віталія Кличка, ситуація в місті складна. Сьогодні в стаціонарах медзакладів столиці — понад 3500 госпіталізованих пацієнтів — хворих та з підозрою на коронавірус. З них 71 відсоток людей — у тяжкому стані.

“Це найскладніша ситуація для медиків Києва від початку пандемії. З такими темпами розповсюдження вірусу і кількістю госпіталізацій за добу вже за кілька днів місць у лікарнях не буде. До того ж досі, попри обіцянки Уряду, для киян так і не надали ліжка в закладах Національної академії наук, МОЗу та відомчих лікарнях. А це загалом — більше 11 тисяч ліжок”, — наголосив Кличко.

Деталі

Також мер Києва закликав мешканців столиці не бути легковажними — носити маски і дотримуватися обмежень. Адже ситуація надзвичайно серйозна.

“Простіше носити маску і дотримуватися обмежень, ніж потім лікуватися! А бізнесу хочу сказати: будьте відповідальними — і за своє здоров’я, і за здоров’я інших людей! Контролюйте наповненість закладів та дотримання санітарних вимог! Інакше, якщо ситуація погіршиться, — заклади знову будуть зачинені!” — сказав Кличко.

Доповнення

Кличко звернувся до уряду розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у “помаранчевій зоні”.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що найближчим часом Київ може увійти до “червоної” зони.

Також Степанов просить Київ ввести додаткові карантинні заходи.

Нагадаємо

У Києві за минулу добу виявили ще тисячу хворих на COVID-19, при цьому ще 19 людей померли.