Кличко заявил о наиболее сложной ситуации в столичных больницах от начала пандемии

КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня в стационарах медучреждений столицы - более 3500 госпитализированных пациентов. Больных и с подозрением на COVID-19. С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки уже через несколько дней мест в больницах не будет. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время срочного онлайн-брифинга, передает УНН со ссылкой на КГГА.