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Кличко заявил о наиболее сложной ситуации в столичных больницах от начала пандемии

Киев  •  УНН

 • 17333 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня в стационарах медучреждений столицы - более 3500 госпитализированных пациентов. Больных и с подозрением на COVID-19. С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки уже через несколько дней мест в больницах не будет. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время срочного онлайн-брифинга, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Цитата

По словам мэра Киева Виталия Кличко, ситуация в городе сложная. Сегодня в стационарах медучреждений столицы - более 3500 госпитализированных пациентов - больных и с подозрением на коронавирус. Из них 71 процент людей - в тяжелом состоянии.

"Это наиболее сложная ситуация для медиков Киева с начала пандемии. С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки уже через несколько дней мест в больницах не будет. К тому же до сих пор, несмотря на обещания правительства, для киевлян так и не предоставили кровати в учреждениях Национальной академии наук, Минздрава и ведомственных больницах. А это в целом - более 11 тыс. коек", - подчеркнул Кличко.

Детали

Также мэр Киева призвал жителей столицы не быть легкомысленными - носить маски и соблюдать ограничения. Ведь ситуация чрезвычайно серьезная.

"Проще носить маску и соблюдать ограничения, чем потом лечиться! А бизнесу хочу сказать: будьте ответственными - и за свое здоровье, и за здоровье других людей! Контролируйте наполненность заведений и соблюдение санитарные требования! Иначе, если ситуация ухудшится, - учреждения вновь будут закрыты!" - сказал Кличко.

Дополнение

Кличко обратился к правительству расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в "оранжевой зоне".

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ближайшее время Киев может войти в "красную" зону.

Также Степанов просит Киев ввести дополнительные карантинные мероприятия.

Напомним

В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще тысячу больных COVID-19, при этом еще 19 человек умерли.

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