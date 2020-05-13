Кличко: відучора в столиці запрацювали стоматології
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. З послабленням карантинних обмежень, з 12 травня, в столиці розпочали працювати і стоматологічні клініки. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Київ розпочав послаблення обмежень. Запроваджуємо їх поступово, щоб ситуація різко не погіршилась, і щоб карантин, який ми запровадили вчасно, не виявився марним. Окрім непродовольчих магазинів, перукарень, літніх майданчиків, кафе, ресторанів та іншого малого і середнього бізнесу, відучора розпочали працювати і стоматологічні клініки”, — сказав міський голова.
З його слів, відкриваються клініки за умови дотримання суворих санітарних норм та правил.
“Також у Києві на сьогодні працює 31 продовольчий ринок”, — додав Кличко.
Нагадаємо, з 12 травня столиця почала запроваджувати перший етап послаблень карантинних обмежень, що передбачає відновлення роботи салонів краси, непродовольчих магазинів та автокінотеатрів.