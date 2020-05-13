Кличко: со вчерашнего дня в столице заработали стоматологии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. С ослаблением карантина, с 12 мая, в столице начали работать и стоматологические клиники. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Киев начал ослабление ограничений. Вводим их постепенно, чтобы ситуация резко не ухудшилась, и чтобы карантин, который мы ввели в срок, не оказался бесполезным. Кроме непродовольственных магазинов, парикмахерских, летних площадок, кафе, ресторанов и прочего малого и среднего бизнеса, со вчерашнего дня начали работать и стоматологические клиники", - сказал городской голова.
По его словам, открываются клиники при условии соблюдения строгих санитарных норм и правил.
"Также в Киеве на сегодня работает 31 продовольственный рынок", - добавил Кличко.
Напомним, с 12 мая столица начала вводить первый этап послаблений карантинных ограничений, предусматривающий возобновление работы салонов красоты, непродовольственных магазинов и автокинотеатров.