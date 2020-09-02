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Кличко: в Києві різко збільшилася кількість госпіталізованих

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. У столиці різко збільшилася кількість госпіталізованих з коронавірусною хворобою COVID-19 - минулої доби госпіталізували 75 пацієнтів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн брифінгу, передає кореспондент УНН.

Кличко: в Києві різко збільшилася кількість госпіталізованих

"Різко збільшилася кількість госпіталізованих. До лікарень столиці за минулу добу потрапили 75 пацієнтів! Загалом на сьогодні у стаціонарах столичних медзакладів лікуються 788 хворих на коронавірус, із них 19 дітей. 164 пацієнти – у важкому стані. 210 отримують кисневу підтримку. 14 – під апаратами ШВЛ. Іще 100 пацієнтів перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус", – повідомив Кличко.

Крім того, за словами мера Києва, збільшується і кількість хворих на пневмонію. Так, за минулу добу госпіталізували 144 пацієнти з таким діагнозом. Загалом запалення легень у столичних медзакладах лікують 1128 хворих.

Крім того, зі слів Кличка, для пацієнтів із коронавірусом лікарні працюють у режимі інфекційних госпіталів. Загалом вони заповнені майже на 54%.

Як повідомляв УНН, в Україні на 8:50 2 вересня зафіксовано вже понад 125 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — новий антирекорд у майже 2,5 тисячі.

Українські Національні Новини

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