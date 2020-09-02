Кличко: в Києві різко збільшилася кількість госпіталізованих
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У столиці різко збільшилася кількість госпіталізованих з коронавірусною хворобою COVID-19 - минулої доби госпіталізували 75 пацієнтів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Різко збільшилася кількість госпіталізованих. До лікарень столиці за минулу добу потрапили 75 пацієнтів! Загалом на сьогодні у стаціонарах столичних медзакладів лікуються 788 хворих на коронавірус, із них 19 дітей. 164 пацієнти – у важкому стані. 210 отримують кисневу підтримку. 14 – під апаратами ШВЛ. Іще 100 пацієнтів перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус", – повідомив Кличко.
Крім того, за словами мера Києва, збільшується і кількість хворих на пневмонію. Так, за минулу добу госпіталізували 144 пацієнти з таким діагнозом. Загалом запалення легень у столичних медзакладах лікують 1128 хворих.
Крім того, зі слів Кличка, для пацієнтів із коронавірусом лікарні працюють у режимі інфекційних госпіталів. Загалом вони заповнені майже на 54%.
Як повідомляв УНН, в Україні на 8:50 2 вересня зафіксовано вже понад 125 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — новий антирекорд у майже 2,5 тисячі.