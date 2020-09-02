Кличко: в Киеве резко увеличилось количество госпитализированных
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В столице резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусной болезнью COVID-19 - за прошедшие сутки госпитализировали 75 пациентов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн брифинга, передает корреспондент УНН.
"Резко увеличилось количество госпитализированных. В больницы столицы за прошедшие сутки попали 75 пациентов! Всего на сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 788 больных коронавирусом, из них 19 детей. 164 пациента - в тяжелом состоянии. 210 получают кислородную поддержку. 14 - под аппаратами ИВЛ. Еще 100 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - сообщил Кличко.
Кроме того, по словам мэра Киева, увеличивается и количество больных пневмонией. Так, за минувшие сутки госпитализировали 144 пациентов с таким диагнозом. В общем воспаления легких в столичных медучреждениях лечат 1128 больных.
Кроме того, по словам Кличко, для пациентов с коронавирусом больницы работают в режиме инфекционных госпиталей. В целом они заполнены почти на 54%.
Как сообщал УНН, в Украине на 8:50 2 сентября зафиксировано уже более 125 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в почти 2,5 тысячи.