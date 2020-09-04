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Кличко розповів, як триває будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу

Київ • УНН

 • 22329 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. За кілька тижнів, за допомогою супердомкратів, встановлять величезну металеву конструкцію Подільсько-Воскресенського мостового переходу в бік Подолу. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час пресконференції, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

Кличко розповів, як триває будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу

"Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу триває. Сьогодні на спеціальному майданчику відбувається процес збору величезної металевої конструкції прогону мосту в бік Подолу. І за кілька тижнів, за допомогою супердомкратів, її встановлять на опори. Зазначу, що на початку жовтня ми повністю закінчимо встановлення конструкцій прогонів у цьому напрямку. І там розпочнуть бетонування", – повідомив Кличко.

За його словами, також вже розібрали старий міст, який вів на Рибальський півострів.

Окрім того, тривають роботи і на арочній конструкції мосту. Там продовжують навішування вантів, що надійшли з Німеччини. А також фахівці розпочали встановлювати систему освітлення мосту.

"Паралельно тривають роботи на естакаді на Трухановому острові та в урочищі Горбачиха. А на ділянці мостового переходу на території Русанівських садів роблять насип під конструкції метрополітену та дорожнього покриття. Також триває будівництво опор шляхопроводів через залізницю", – наголосив Кличко.

Нагадаємо, у квітні через сильний вітер впала частина риштувань Подільського мосту у столиці.

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