Кличко розповів, як триває будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. За кілька тижнів, за допомогою супердомкратів, встановлять величезну металеву конструкцію Подільсько-Воскресенського мостового переходу в бік Подолу. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час пресконференції, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
"Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу триває. Сьогодні на спеціальному майданчику відбувається процес збору величезної металевої конструкції прогону мосту в бік Подолу. І за кілька тижнів, за допомогою супердомкратів, її встановлять на опори. Зазначу, що на початку жовтня ми повністю закінчимо встановлення конструкцій прогонів у цьому напрямку. І там розпочнуть бетонування", – повідомив Кличко.
За його словами, також вже розібрали старий міст, який вів на Рибальський півострів.
Окрім того, тривають роботи і на арочній конструкції мосту. Там продовжують навішування вантів, що надійшли з Німеччини. А також фахівці розпочали встановлювати систему освітлення мосту.
"Паралельно тривають роботи на естакаді на Трухановому острові та в урочищі Горбачиха. А на ділянці мостового переходу на території Русанівських садів роблять насип під конструкції метрополітену та дорожнього покриття. Також триває будівництво опор шляхопроводів через залізницю", – наголосив Кличко.
Нагадаємо, у квітні через сильний вітер впала частина риштувань Подільського мосту у столиці.