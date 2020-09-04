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Кличко рассказал, как идет строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода

Киев • УНН

 • 22329 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. За несколько недель, с помощью супердомкратов, установят огромную металлическую конструкцию Подольско-Воскресенского мостового перехода в сторону Подола. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Кличко рассказал, как идет строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода

"Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода продолжается. Сегодня на специальной площадке происходит процесс сбора огромной металлической конструкции пролета моста в сторону Подола. И через несколько недель, с помощью супердомкратов, ее установят на опоры. Отмечу, что в начале октября мы полностью закончим установку конструкций прогонов в этом направлении. И там начнут бетонирование", - сообщил Кличко.

По его словам, также уже разобрали старый мост, который вел на Рыбальский полуостров.

Кроме того, продолжаются работы и на арочной конструкции моста. Там продолжают навешивания вант, поступивших из Германии. А также специалисты начали устанавливать систему освещения моста.

"Параллельно идут работы на эстакаде на Трухановом острове и в урочище Горбачиха. А на участке мостового перехода на территории Русановских садов делают насыпь под конструкции метрополитена и дорожного покрытия. Также продолжается строительство опор путепроводов через железную дорогу", - подчеркнул Кличко.

Напомним, в апреле из-за сильного ветра упала часть лесов Подольского моста в столице.

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