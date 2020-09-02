Кличко повідомив, чому в Києві збільшилась кількість смертей від COVID-19

"У нас, за останніх кілька тижнів, різко зросла кількість хворих. І все більше госпіталізованих у важкому стані. Тому і кількість летальних випадків – теж збільшилась", – сказав Кличко.

З його слів, більшість померлих – це люди похилого віку та хворі, що мали різні патології. Також чимало людей звертаються до медиків не на початку хвороби, а також намагаються лікуватися самостійно.

Як повідомляв УНН, за минулу добу в Україні був зафіксований 51 летальний випадок від COVID-19.