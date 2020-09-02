Кличко повідомив, чому в Києві збільшилась кількість смертей від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Кількість летальних випадків від коронавірусної хвороби COVID-19 у Києві зросла через різке збільшення кількості хворих. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн брифінгу, передає кореспондент УНН.
"У нас, за останніх кілька тижнів, різко зросла кількість хворих. І все більше госпіталізованих у важкому стані. Тому і кількість летальних випадків – теж збільшилась", – сказав Кличко.
З його слів, більшість померлих – це люди похилого віку та хворі, що мали різні патології. Також чимало людей звертаються до медиків не на початку хвороби, а також намагаються лікуватися самостійно.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в Україні був зафіксований 51 летальний випадок від COVID-19.