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Кличко сообщил, почему в Киеве увеличилось количество смертей от COVID-19

Киев • УНН

 • 15078 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Количество летальных случаев от коронавирусной болезни COVID-19 в Киеве выросло из-за резкого увеличения количества больных. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн брифинга, передает корреспондент УНН.

Кличко сообщил, почему в Киеве увеличилось количество смертей от COVID-19

"У нас, за последние несколько недель, резко возросло количество больных. И все больше госпитализированных в тяжелом состоянии. Поэтому и количество летальных случаев - тоже увеличилось", - сказал Кличко.

По его словам, большинство умерших - это люди пожилого возраста и больные, имевшие различные патологии. Также многие обращаются к медикам не в начале болезни, а также пытаются лечиться самостоятельно.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в Украине был зафиксирован 51 летальный случай от COVID-19.

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