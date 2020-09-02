Кличко сообщил, почему в Киеве увеличилось количество смертей от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Количество летальных случаев от коронавирусной болезни COVID-19 в Киеве выросло из-за резкого увеличения количества больных. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн брифинга, передает корреспондент УНН.
"У нас, за последние несколько недель, резко возросло количество больных. И все больше госпитализированных в тяжелом состоянии. Поэтому и количество летальных случаев - тоже увеличилось", - сказал Кличко.
По его словам, большинство умерших - это люди пожилого возраста и больные, имевшие различные патологии. Также многие обращаются к медикам не в начале болезни, а также пытаются лечиться самостоятельно.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в Украине был зафиксирован 51 летальный случай от COVID-19.