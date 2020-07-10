Кличко не виключив посилення карантинних обмежень у Києві

"Я не хочу нікого лякати, але динаміка розповсюдження (коронавірусної - ред.) хвороби у нас, на жаль, не втішна. Можемо знову ми всі повернутися до більш суворих обмежень. Давайте не доводити до цього", - сказав Кличко.

Нагадаємо, Київ вже п'ятий день поспіль не входить до списку регіонів, які не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Додамо, що за минулу добу у столиці захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили ще у 118 людей.