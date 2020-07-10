Кличко не виключив посилення карантинних обмежень у Києві

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19 березня, 18:42 • 99230 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 138229 перегляди

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19 березня, 10:24 • 130862 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 135287 перегляди

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Ексклюзив
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КИЇВ. 10 липня. УНН. У Києві динаміка розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 є невтішною. Можливе повернення до більш суворих обмежень. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

"Я не хочу нікого лякати, але динаміка розповсюдження (коронавірусної - ред.) хвороби у нас, на жаль, не втішна. Можемо знову ми всі повернутися до більш суворих обмежень. Давайте не доводити до цього", - сказав Кличко.

Нагадаємо, Київ вже п'ятий день поспіль не входить до списку регіонів, які не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Додамо, що за минулу добу у столиці захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили ще у 118 людей.

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