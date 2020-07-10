Кличко не исключил усиление карантина в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Киеве динамика распространения коронавирусной болезни COVID-19 является неутешительной. Возможно возвращение к более строгим ограничениям. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.
"Я не хочу никого пугать, но динамика распространения (коронавирусной - ред.) болезни у нас, к сожалению, не утешительная. Можем снова мы все вернуться к более строгим ограничениям. Давайте не доводить до этого", - сказал Кличко.
Напомним, Киев уже пятый день подряд не входит в список регионов, которые не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.
Добавим, что за минувшие сутки в столице заболевание коронавирусной болезни COVID-19 подтвердили еще у 118 человек.