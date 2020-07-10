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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 28928 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 117397 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121116 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118659 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102940 просмотра

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Кличко не исключил усиление карантина в Киеве

Кличко не исключил усиление карантина в Киеве

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КИЕВ. 10 июля. УНН. В Киеве динамика распространения коронавирусной болезни COVID-19 является неутешительной. Возможно возвращение к более строгим ограничениям. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

"Я не хочу никого пугать, но динамика распространения (коронавирусной - ред.) болезни у нас, к сожалению, не утешительная. Можем снова мы все вернуться к более строгим ограничениям. Давайте не доводить до этого", - сказал Кличко.

Напомним, Киев уже пятый день подряд не входит в список регионов, которые не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Добавим, что за минувшие сутки в столице заболевание коронавирусной болезни COVID-19 подтвердили еще у 118 человек.

Украинские Национальные Новости

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