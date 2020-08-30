Кличко назвав райони Києва з найбільшою кількістю випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. За минулу добу в столиці найбільшу кількість випадків захворювання на COVID-19 було виявлено у Деснянському, Дніпровському та Святошинському районах. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 22, у Дніпровському — 20 та в Святошинському районі — 17 випадків", - зазначив Кличко.
"Дотримуючись елементарних правил безпеки, ви дбаєте не тільки про себе, а й про людей, які поруч. Не будьте легковажними! Бережіть себе!", - наголосив мер столиці.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 2 096 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 118 дітей та 95 медичних працівників.