Кличко назвал районы Киева с наибольшим количеством случаев COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. За прошедшие сутки в столице наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 было выявлено в Деснянском, Днепровском и Святошинском районах. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 22, в Днепровском - 20 и в Святошинском районе - 17 случаев", - отметил Кличко.
"Соблюдая элементарные правила безопасности, вы заботитесь не только о себе, но и о людях, которые рядом. Не будьте легкомысленными! Берегите себя!", - подчеркнул мэр столицы.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 096 новых случаев заболевания COVID-19, из них 118 детей и 95 медицинских работников.