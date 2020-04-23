Кличка попросили переглянути години "сухого закону"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Жителі столиці закликали столичну мерію оптимізувати тимчасові обмеження продажу алкогольних напоїв. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київської міської ради, передає УНН.
Автор петиції - Андрій Білецький. Він нагадав, що продаж алкогольних напоїв в магазинах Києва обмежений часовими рамками з 10.00 до 23.00.
"У зв'язку з тим, що немає обґрунтування саме цих тимчасових рамок, а в той же час на "кордоні" області та міста виникає умовний конфлікт, вважаю, що ранкові обмеження не виправдані. Тому пропоную дозволити продаж алкоголю з 8 ранку або з моменту відкриття магазина, але обмежити вечірній продаж до 23.00", - наголошується в документі.
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Петиція була зареєстрована 21 квітня 2020 року. Щоб петиція була розглянута Київрадою, вона повинна набрати 10 тисяч голосів за 90 днів.
Як повідомляв УНН, в Австралії передумали боротися з рекордним попитом на алкоголь обмежувальними заходами.
Нагадаємо, що в багатьох країнах ЄС і США фіксують зростання попиту на алкогольні напої в період дії карантину.