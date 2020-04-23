Кличко попросили пересмотреть часы "сухого закона"

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 24265 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 72489 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100588 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126990 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127948 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121418 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Жители столицы призвали столичную мэрию оптимизировать временные ограничения продажи алкогольных напитков. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского городского совета, передает УНН.

Автор петиции - Андрей Белецкий. Он напомнил, что продажа алкогольных напитков в магазинах ограничена временными рамками с 10.00 до 23.00.

"В связи с тем, что нет обоснования именно этих временных рамок, а в то же время на "границе" области и города возникает условный конфликт, считаю, что утренние ограничения не оправданы. Поэтому предлагаю разрешить продажу алкоголя с 8 утра или с момента открытия магазина, но ограничить вечернюю продажу в 23.00", - отмечается в документе.

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Петиция была зарегистрирована 21 апреля 2020 года. Чтобы петиция была рассмотрена Киевсоветом, она должна набрать 10 тысяч голосов за 90 дней.

Как сообщал УНН, в Австралии передумали бороться с рекордным спросом на алкоголь ограничительными мерами.

Напомним, что во многих странах ЕС и США фиксируют рост спроса на алкогольные напитки в период действия карантина.

Украинские Национальные Новости

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