Кличко попросили пересмотреть часы "сухого закона"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Жители столицы призвали столичную мэрию оптимизировать временные ограничения продажи алкогольных напитков. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского городского совета, передает УНН.
Автор петиции - Андрей Белецкий. Он напомнил, что продажа алкогольных напитков в магазинах ограничена временными рамками с 10.00 до 23.00.
"В связи с тем, что нет обоснования именно этих временных рамок, а в то же время на "границе" области и города возникает условный конфликт, считаю, что утренние ограничения не оправданы. Поэтому предлагаю разрешить продажу алкоголя с 8 утра или с момента открытия магазина, но ограничить вечернюю продажу в 23.00", - отмечается в документе.
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Петиция была зарегистрирована 21 апреля 2020 года. Чтобы петиция была рассмотрена Киевсоветом, она должна набрать 10 тысяч голосов за 90 дней.
Как сообщал УНН, в Австралии передумали бороться с рекордным спросом на алкоголь ограничительными мерами.
Напомним, что во многих странах ЕС и США фиксируют рост спроса на алкогольные напитки в период действия карантина.