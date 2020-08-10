Київський апеляційний суд залишив Кожару під арештом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, підозрюваного у вбивстві Сергія Старицького, залишено під вартою. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Київського апеляційного суду.
Зазначається, що 10 серпня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу Шевченківського районного суду Києва від 13 липня, якою ексочільнику МЗС продовжено строк арешту до 25 серпня з визначенням застави у розмірі понад 14 млн грн.
"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 липня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві. У ніч на 22 лютого в його домі був знайдений труп громадянина Старицького з вогнепальним пораненням, скоєним із нагородної зброї власника будинку.