Киевский апелляционный суд оставил Кожару под арестом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Бывший министр иностранных дел Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве Сергея Старицкого, останется под стражей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.
Отмечается, что 10 августа коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение Шевченковского районного суда Киева от 13 июля, которым экс-главе МИД продлен срок ареста до 25 августа с определением залога в размере более 14 млн грн.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 13 июля 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве. В ночь на 22 февраля в его доме был обнаружен труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным из наградного оружия владельца дома.