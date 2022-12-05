Київська та ще три області сьогодні повертаються на графіки відключень світла
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях відсьогодні знову діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Про це в Telegram повідомив ДТЕК, передає УНН.
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"З 5 грудня повертаємося до графіків стабілізаційних відключень. Однак ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше", – ідеться у повідомленні.
Доповнення
Україна пережила вже сім хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни. Через це утворився дефіцит в енергосистемі.
23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці. Відключення електропостачання були екстреними, без дотримання графіків.
Згодом стабілізаційні графіки почали повертати. Оператори систем розподілу (обленерго) відповідатимуть за справедливе застосування графіків відключення електроенергії.