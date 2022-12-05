Киевская и еще три области сегодня возвращаются на графики отключения света

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"С 5 декабря возвращаемся к графикам стабилизационных отключений. Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием относиться к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины. Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше", – говорится в сообщении.

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Украина пережила уже семь волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны. Из-за этого образовался дефицит в энергосистеме.

23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице. Отключения электроснабжения были экстренными, без соблюдения графиков.

Впоследствии стабилизационные графики начали возвращать. Операторы систем распределения (облэнерго) будут отвечать за справедливое применение графиков отключения электроэнергии.